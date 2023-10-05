Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim’de ara zam uygulanacak mı? SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye seyyanen artış...

Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.