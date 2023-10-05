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Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim'de ara zam uygulanacak mı? SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye seyyanen artış...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim’de ara zam uygulanacak mı? SGK ve Bağ-Kur’lu emekliye seyyanen artış...

"Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de emekli maaşı zammı konusu, son Kabine Toplantısı'nda açıklanan vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının ardından gündemin önemli başlıklarından biri olarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilere ek zam düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim'de ara zam uygulanacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de emekli maaş zammı konusu, her yıl olduğu gibi 2024 Ocak ayı için de gündemde büyük bir öneme sahip. Enflasyonun etkileriyle mücadele eden emekliler için ek zam çalışmaları, son dakika gelişmeleriyle hız kazanmış durumda. İşte konu hakkında çalışmalar...

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Faruk Erdem'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. İki Bakanlık bir yandan çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da Meclis'e gelecek düzenleme için harekete geçti.

Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

1. FORMÜL: SEYYANEN ZAM OLABİLİR

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

2. FORMÜL: ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor.

Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart aolmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

3. FORMÜL: YENİ TABAN MAAŞ

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur.

Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ek zam çalışmaları sürerken Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye devam ediyor. Son olarak Eylül enflasyonu belli oldu. Buna göre 3 aylık enflasyon emekli zammı yüzde 25,11 olarak kaydedildi.

Emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlarını alacak. Zamda uygulanacak refah payı da Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANA EK ZAM VAR MI?

İyileştirme çalışmasının en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olması bekleniyor. 7500 TL üzeri emekli maaşı alanlar için henüz bir açıklama gelmedi.

Konuya dair araştırmalar devam ediyor.

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