Türk Lirası rekor kırdı! Hem mevduat hem kredide rekor kırıyor





KREDİDE DE TERCİH TL

Bankacılık sisteminde mevduatta TL'ye dönüş sürerken, kredi piyasasında da dövizden kaçış devam ediyor. Bankacılık sektörünün 2021 sonunda 4.9 trilyon lira olan toplam kredi hacminin 2.8 trilyonunu TL cinsi, 2.1 trilyonunu ise döviz cinsi krediler oluşturuyordu. Kredilerde TL'nin payı yüzde 57.8, dövizin payı ise yüzde 42.2 iken döviz kredilerinin toplamı 156.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. 27 Eylül 2023 itibarıyla toplam kredi hacmi 10 trilyon 632 milyar lira olurken, TL cinsi krediler 7 trilyon 213 milyar liraya, döviz cinsi krediler ise 3 trilyon 418 milyar lira (125.8 milyar dolar) oldu. Kredilerde TL'nin payı yüzde 68'e ulaştı.