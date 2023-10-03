Enflasyon bugün saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE 3 aylık veri belli oldu mu? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç çıktı?

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Şimdi merak edilen soru, "3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" İşte bu konuda son bilgiler...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.