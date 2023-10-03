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Enflasyon bugün saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE 3 aylık veri belli oldu mu? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç çıktı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Enflasyon bugün saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE 3 aylık veri belli oldu mu? Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç çıktı?

Emekli ve memur maaşlarını etkileyen enflasyon oranları, büyük bir öneme sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarının enflasyon farklarını belirlemekte kullanılır. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması için geri sayım devam ederken, şu anda gözler "3 aylık enflasyon farkı açıklandı mı ve ne kadar oldu?" sorularına çevrilmiş durumda. İşte güncel 3 aylık enflasyon farkı toplamı ve son durum...

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Şimdi merak edilen soru, "3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" İşte bu konuda son bilgiler...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

3 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. 3 aylık enflasyon farkı Eylül ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da duyurulmasının ardından belli olacak.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

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