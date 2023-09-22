Son dakika: 8 aylık dönemde yüzde 24 arttı! Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 11 milyon 596 bin 564, dış hatlarda 12 milyon 696 bin 90 yolcu ağırlandı. Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 24 milyon 292 bin 654'e yükseldi.

Antalya Havalimanı'nda da iç hatlarda 4 milyon 191 bin 384, dış hatlarda 19 milyon 886 bin 532 olmak üzere toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 24 milyon 77 bin 916 oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısı yüzde 8 artarak 7 milyon 107 bin 464'e çıkarken, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı yüzde 17 artışla 3 milyon 636 bin 500'e ulaştı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısının da yüzde 5 artışla 2 milyon 907 bin 815 olduğu görüldü.