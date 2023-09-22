Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi çalışmalar sürüyor! Emekli zammı için 3’lü zirve | Masada 3 formül var

BAŞKAN ERDOĞAN: 2024'E GİRMEDEN ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 78'inci BM Genel Kurulu'nda katıldıktan sonra New York'taki Türkevi'nde kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, New York ziyareti ile ilgili Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, emekli zammı için, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz" dedi.