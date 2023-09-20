20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 20 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

20 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2023
ABONE OL
20 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

"Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fındık hasadında son aşamaya gelen çiftçiler fiyatların ne kadar olacağını merak ediyor. TMO tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

"Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon fındık fiyatları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sezon başında taban alım fiyatı 82,5 lira olarak belirlenen fındık, serbest piyasada fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. İşte güncel fiyat listesi için detaylar...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI!

SAMSUN FINDIK FİYATI

Samsun Ticaret Borsası'nın verilerine göre Samsun'da kabuklu fındık fiyatı;

En düşük 83

En yüksek 90 TL'den alıcı buluyor. Ancak vatandaşlar serbest piyasada fındık fiyatlarının 100 TL'den alıcı bulduğunu dile getirmektedir.

SAKARYA FINDIK FİYATI

Sakarya Ticaret Borsası'nın verilerine göre Sakarya'da kabuklu fındık

En düşük 76

En yüksek 90 TL'den alıcı buluyor. Ancak vatandaşlar serbest piyasada fındık fiyatlarının 100 TL'den alıcı bulduğunu dile getirmektedir.

ORDU FINDIK FİYATI

Bugün serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık 93 - 95 TL bandından işlem görüyor.

FİSKOBİRLİK

Fiskobirlik, 50 randıman Giresun Kalite Fındık için 105 lira fiyat belirlerken, 56 randıman Giresun Kalite Fındık için 117.60 lira belirledi.

Kara ve sivri fındık alım fiyatlarını da açıklayan FKB, 50 randıman 90 lira, 53 randıman 95,40 lira belirledi.

TRABZON FINDIK FİYATI

Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 85-87 TL'dir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA