Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı? Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023?

"Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklar gibi çeşitli varlıklar ve haklardan oluşan şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15 Eylül tarihleri arasında talep topladı. Adra GYO halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İşte konu hakkında detaylar...