"ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi bugün saat kaçta açıklanacak 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ABD enflasyon verileri için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Ağustos ayı için açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, yatırımcıların yaptıklara yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...