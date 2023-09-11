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Taşerona kadro son dakika açıklama var mı? Taşerona kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? 2. torba...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Taşerona kadro son dakika açıklama var mı? Taşerona kadro düzenlemesi Meclis’e geldi mi, ne zaman onaylanacak? 2. torba...

"Taşerona kadro son dakika açıklama var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi Türkiye'de uzun bir süredir gündemde olan ve beklenen bir adım olacak. Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir girişim olarak görülüyor. Meclis'ten geçen geçici işçi düzenlemesi sonrasında taşerona kadro düzenlemesi de gündeme geldi ve işçi haklarına ilişkin önemli bir adım olarak kabul edilecek. İşte taşerona kadro düzenlemesinde detaylar...

"Taşerona kadro son dakika açıklama var mı? Taşerona kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meclis'in açılmasına kısa bir süre kala, Türkiye'deki taşeron işçiler için büyük öneme sahip olan 2. torba yasay geliyor. Uzun bir bekleyişin ardından taşeron işçiler, sonunda hak ettikleri kadroya kavuşacak. İşte, konu hakkında detaylar...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.

"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"

Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeydi;

"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var.

Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."

KADROYA GEÇECEK TAŞERON İŞÇİLERİN ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak

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