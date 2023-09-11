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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ağustos ayında politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar gözlerini, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı faiz açıklamasına çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağının ve 2024'te de bu seviyede tutacağının tahmin edildiği açıklamada, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik olduğu iddia edildi.

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 4,4 oldu. Ekonominin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

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