"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar gözlerini, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı faiz açıklamasına çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...