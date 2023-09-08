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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Dünya Bankasıyla ilgili flaş açıklama: Ekonomi programımızın bir başka onayıdır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Dünya Bankasıyla ilgili flaş açıklama: Ekonomi programımızın bir başka onayıdır

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek paylaşımında, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dünya Bankası'nın ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Dünya Bankası Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" dedi.

Türkiye ekonomisine olan güven devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

Bakan Şimşek şunları söyledi: Dünya Bankası, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

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