150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Başvuru tarihi...
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunu cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, Türkiye'deki çiftlere maddi destek sağlamayı amaçlayan bir programdır. Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteğinin açıklamasının ardından düğün sezonunun da gelmesiyle gözler, başvuru tarihlerine çevrildi. İşte, detaylar...
"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunu cevabı arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, Türkiye'deki çiftlere maddi destek sağlamayı amaçlayan bir programdır. 150 bin TL faizsiz kredi desteği, düğün sezonunun da gelmesiyle araştırma konusu oldu. İşte, detaylar...
YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulunmuştu.
BAŞVURU KOŞULLARI
Bu faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecektir. Kredi, yeni evlenen çiftlere yönelik olarak sunulacak olup, çiftlerin evliliklerine finansal anlamda destek sağlamayı hedeflemektedir. Kredinin öne çıkan detayları şu şekilde:
Kredi Tutarı: 150 bin TL.
Geri Ödemesiz Dönem: 2 yıl.
Kredi Vadesi: 48 ay (4 yıl).
Faiz Oranı: Sıfır.
Başvuru Kanalı: Aile ve Gençlik Bankası.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*Faizsiz evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyen çiftlerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
*Krediye başvuruda bulunan çiftlerin evliliklerini yeni gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartı: Krediye başvuran çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
18-30 Yaş Aralığı: Krediye başvuruda bulunan çiftlerin 18-30 yaş aralığında olmaları gerekmektedir.
Aile ve Gençlik Bankası Üzerinden Başvuru: Kredi başvuruları, Aile ve Gençlik Bankası'nın dijital platformları üzerinden alınacaktır.
Başvuru Belgeleri: Kimlik fotokopileri, evlilik belgesi gibi gerekli belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberimize eklenecektir.
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- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | Faizsiz 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Başvuru tarihi...
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