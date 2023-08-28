Konut kredilerinden yeni adım! BDDK'dan dikkat çeken yüzde 75 kararı
BDDK, konut kredilerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre ikinci evini alacak vatandaşlar, evin tutarının yüzde 22,5'i oranında kredi çekebilecek. Yani kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. Peki yeni düzenleme neler getiriyor? İşte detaylar...
Finansal istikrar güçlendiriliyor, makro ihtiyati tedbirler birer birer alınmaya devam ediliyor. Yeni adım konut kredilerine yönelik oldu. İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Artık ikinci evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek.
Kararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurdu. Tüketiciler; kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikinci ev için daha az kredi kullanabilecek.
İLK KONUT ALIMLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak. Milliyet'in haberine göre karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5'ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.
İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü. Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5'ine kadar kredi alabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5'ine kredi alınabilecek.
Bankalara da risk ağırlığı düzenlemesi geldi. İkinci konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı yüksek olacak. Yüzde 150 olarak uygulanacak.
YÜZDE 75 DARALTILACAK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararla ikinci evlerini alacak vatandaşların kredi alma oranları yüzde 75 daraltılacağını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Üzerine tapu bulunan vatandaşlarımızın ikinci ev alırken, örneğin 5 milyonluk bir gayrimenkul'ün yüzde 22,5'ini kredi olarak kullanabilecekler" dedi.
Alınan kararı ve sonrasını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Duman, yaşanan kararı şöyle anlattı: "Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gidildi. Tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında aynı ev içinde bulunan kendi, eşi ve 18 yaş altındaki çocuklarının üzerine en az bir gayrimenkulünün olması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. İkinci bir konut almak isteyen vatandaşların örneğin 5 milyonluk bir gayrimenkul için kredi talebinde sadece yüzde 22,5'ini kullanabilecek."
"İLK EV ALACAKLARA BİR DARALMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"
BDDK tarafından alınan kararın ilk gayrimenkullerini almak isteyenleri etkilemediğini ifade eden Şule Alp Duman, "İlk konut alımlarının kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. Vatandaşlarımız ilk evlerini alırken, müsterih olabilir. Bizler ilk ev alacak vatandaşlarımız için devlet tarafından çıkarılacak destek ve uygun faizli kredi imkanlarını bekliyoruz. Bu sayede herkesin bir ev alması uygun hale gelecek diye düşünüyorum. Meclisin açılmasıyla özelikle ilk kez gayrimenkul alacaklara yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülerek, ekim veya kasım ayında yürürlüğe girmesi beklentisindeyiz" diye konuştu.
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