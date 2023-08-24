FAİZ KARARI 2023 | Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos MB faiz kararı ne olur?
"Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı.Türkiye'nin ekonomik gündemi bugün büyük bir heyecanla beklenen Ağustos 2023 Merkez Bankası faiz kararı etrafında yoğunlaştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos MB faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...
"Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı.Türkiye'nin ekonomik gündemi bugün büyük bir heyecanla beklenen Ağustos 2023 Merkez Bankası faiz kararı etrafında yoğunlaştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos MB faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Kurul, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere toplanacak.
FAİZ KARARI NE OLUR?
Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki beklentiler ise bankanın faizleri 150 puan artırması bekleniyordu. Ancak ekonomistler Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için alınan kararın ardından tahminlerini revize ederek bu ayki faiz artışının 250 baz puan olabileceği yönünde tahminde bulundu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA SON DURUM
Piyasalar da pür dikkat TCMB'nin açıklayacağı kararı bekliyor. Dolar/TL kuru 27 liranın üzerinde tutunmaya başarırken bu sabah serbest piyasada 27,24 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL de 29,73 seviyesini gördü.
Gram altın fiyatı 1681 TL düzeylerinde hareket ediyor. Gram altın Kapalıçarşı satış fiyatı ise ekran ile makası açmış durumda. 1736 liralık bir fiyat söz konusu. Çeyrek altın fiyatı 2.913 TL, Cumhuriyet altını 11.807 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.687 TL'den ekranlara yansıyor.
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