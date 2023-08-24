FAİZ KARARI 2023 | Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 24 Ağustos MB faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Piyasalar da pür dikkat TCMB'nin açıklayacağı kararı bekliyor. Dolar/TL kuru 27 liranın üzerinde tutunmaya başarırken bu sabah serbest piyasada 27,24 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/TL de 29,73 seviyesini gördü.

Gram altın fiyatı 1681 TL düzeylerinde hareket ediyor. Gram altın Kapalıçarşı satış fiyatı ise ekran ile makası açmış durumda. 1736 liralık bir fiyat söz konusu. Çeyrek altın fiyatı 2.913 TL, Cumhuriyet altını 11.807 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.687 TL'den ekranlara yansıyor.