Part-time çalışana yasal güvence! İş fırsatları çoğalıyor





PART-TİME ÇALIŞANLARA SİGORTA YAPILMASI ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yasal olarak belirlenen haftalık tam çalışma süresi 45 saat iken, kısmi süreli çalışanlarda bu durum haftada en fazla 30 saat olarak belirleniyor. Bu kapsamda çalışanlara da sigorta yapılması zorunluluğu bulunuyor. Sözleşmesi aylık ücret üzerinden yapıldıysa haftalık çalışma süresi dikkate alınmadan 30 günlük sigorta yatırılır. Bu durumda ödenecek ücret de brüt asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme saat ücreti üzerinden gerçekleştiyse bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7.5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanan gün sayısı üzerinden prim yatırılır. Bu hesaplamada 7.5 saatten az olan küsuratlar da 1 gün kabul edilir.