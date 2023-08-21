Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
"Hangi telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika üniversite öğrencilerine vergisiz telefon hakkında açıklamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2023 Genel Seçimleri öncesinde verilen müjde yerine getirilecekken, öğrenciler yüzde elli fiyatına cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Peki, Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
"Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika konu hakkında açıklama gelirken, vatandaşlar vergisiz telefon şartları ve yaş sınır hakkında net detayların ortaya çıkmasını bekliyor. Peki, Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ilgili bakanlara gençlere verilen vaatler ile ilgili çalışma yapılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi talimatını verdi.
Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı.
ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİSAYAR
Toplantıda, gençlere 10GB ücretsiz internet, bir defaya mahsus olmak üzere yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı.
Ekonomi ile ilgili alınan önlemlere de dikkat çekilerek "Vergi muafiyeti konusunun sadece üniversite öğrencilerini kapsaması, açık öğretimdekilerin kapsam dışı tutulması" önerildi. Bakan Şimşek de bu öneriye sıcak baktı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.
Son gelen bilgilere göre, düzenleme tüm üniversite öğrencilerini kapsamayacak.
Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasından sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak.
Ancak bu noktada yaş sınırı olup olmayacağı veya kaç yaşına kadar vergi muafiyeti uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.
ÖTV ve KDV muafiyetinin birlikte uygulanması durumunda fiyatlar yarı yarıya düşecek. Buna göre, satış fiyatı 50 Bin TL olan bir telefon, 25 Bin TL'ye düşecek.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VE MONTAJLANAN TELEFONLAR
Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefonlar arasında birçok markanın modeli yer alıyor. Türkiye'de yerli üretim yaparak hem ülkemizde hem de yurt dışına satışı yapılan telefonların listesi şu şekilde:
Xiaomi: Redmi 9C (3.990 Türk Lirası), Redmi 9T (4.750 Türk Lirası), Redmi Note 10S (7.099 Türk Lirası) ve Redmi 10 2022 (6.599 Türk Lirası)
OPPO: A15s (7.599 Türk Lirası), Reno 5 Lite (5.679 Türk Lirası)
Vivo: Y11s (3.975 Türk Lirası), Y21s (5.960 Türk Lirası), Y53s (8.330 Türk Lirası)
Samsung: Galaxy A01 Core (5.399 Türk Lirası), Galaxy A21s (4.174 Türk Lirası), Galaxy A30 (4.299 Türk Lirası), Galaxy A52 (11.615 Türk Lirası),
Galaxy A70 (4.990 Türk Lirası)
TCL: 20 SE (5.600 Türk Lirası), 20 E (2.999 Türk Lirası) ve L7 (1.899 Türk Lirası)
Realme: C21 (3.969 Türk Lirası), C21Y(3.389 Türk Lirası), C25 (3.399 Türk Lirası)
Omix: X300 (4.500 Türk Lirası) ve X500 (6.899 Türk Lirası)
Tecno Mobile: Camon 16 (7.198 Türk Lirası
General Mobile: General Mobile 21 (5.688 Türk Lirası)
Poco: Poco C40 (3.699 Türk Lirası)
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VE MONTAJLANAN BİLGİSAYARLAR
Türkiye'de üretilen ve montajlanan bilgisayarlar arasında da yine geniş seçenekler mevcut. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar üretimi yapan birçok yerli marka var. Casper, Türkiye menşeili bir marka olduğu için üretiminin yüzde 80'lik kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. Casper'a ait olan Excalibur ürünlerinin büyük bir bölümünün üretimi de İstanbul'da yapılıyor. Türkiye'de üretilen ve montajlanan bilgisayar markalarının genel listesi ise şu şekilde:
Casper
Excalibur
Monster
GameGaraj
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