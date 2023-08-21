Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye’de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV’siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasından sadece üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan örgün eğitim öğrencileri faydalanacak.

Ancak bu noktada yaş sınırı olup olmayacağı veya kaç yaşına kadar vergi muafiyeti uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

ÖTV ve KDV muafiyetinin birlikte uygulanması durumunda fiyatlar yarı yarıya düşecek. Buna göre, satış fiyatı 50 Bin TL olan bir telefon, 25 Bin TL'ye düşecek.