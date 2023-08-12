Kaza olursa sağlık masrafı devletten! Sınırsız tıbbi malzeme, ücretsiz estetik, özelde tedavi...





ESTETİK DE KARŞILANIR

Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar karşılanıyor. Fizik tedavi hizmetlerinin tamamı ödeniyor. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözleşmeli birimlere başvurulabiliyor. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmıyor.