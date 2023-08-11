"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere yönelik vaatlerinden biri olan vergisiz telefon ve bilgisayar imkanıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle öğrencilere vergisiz telefon sağlanması konusundaki gelişmeler, ilgili kesimler tarafından yakından takip ediliyor. Bu adım, öğrencilere teknolojik imkanların daha erişilebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?