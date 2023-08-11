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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın öğrenciler için vaatlerinden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayara dair araştırmalar hızlandı. Öğrenciye vergisiz telefon için gelişmeler ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere yönelik vaatlerinden biri olan vergisiz telefon ve bilgisayar imkanıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle öğrencilere vergisiz telefon sağlanması konusundaki gelişmeler, ilgili kesimler tarafından yakından takip ediliyor. Bu adım, öğrencilere teknolojik imkanların daha erişilebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN: GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

7 Ağustos Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Gençlerimize yatırım yapmayı spor, turizm, eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerimizin arkasındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Orta Vadeli Programla ilgili bilgi sundu. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız Orta Vadeli Programla 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz.'' dedi.

VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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