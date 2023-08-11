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İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu 2023? 200 gr ekmek fiyatı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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İstanbul’da ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu 2023? 200 gr ekmek fiyatı kaç TL?

"Ekmeğe zam mı geldi son dakika?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yükseldi. Ekmek fiyatları Ocak ayından bu yana 5 liraya satılıyordu. Peki, İstanbul ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

İstanbul ekmek fiyatları 2023! İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Ekmek fiyatlarına gelen zammın ardından vatandaşlar, "Ekmek ne kadar, kaç lira oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, yeni ekmek fiyatları...

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

"200 GRAM EKMEK 6,6 TL OLACAK"

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.

FİYAT YÜZDE 30 ARTTI

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

ANKARA, İZMİR EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 7 TL oldu.

İzmir'de ekmeğe zam geldi. 5 liraya satılan 210 gram ekmeğin gramajı 200 grama indirildi. Gramajı düşürülen ekmeğin satış fiyatı da 7 liraya çıkarıldı.

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