EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu şekillendi! Sigorta girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar...

Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır.