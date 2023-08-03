Pekin’den Londra’ya ikinci demiryolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden demiryolu ağı





YAP-İŞLET DEVRET PROJELERİ

Yap-işlet-devret projelerini eleştirenler söylenenlerin doğru olmadığını kendileri de biliyorlar, ancak siyaset yapma adına bunu kaşıyorlar. Bunları hem finans hem de yapım şekli olarak bakmak lazım. YİD'ler ile işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Biliyorsunuz. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. İbrahim ve İsmail hikayesi var, 'koyun değil keçi' diye... Öyle hesap yapılınca nasıl doğrultulacağını bilmiyorsunuz, biliyor ama siyaset yapma adına bunu kaşıyor.