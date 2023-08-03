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Pekin’den Londra’ya ikinci demiryolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden demiryolu ağı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Pekin’den Londra’ya ikinci demiryolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden demiryolu ağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin çehresini değiştirecek, milyonlarca vatandaşa daha konforlu bir yaşam ve ulaşım sağlayacak Türkiye Yüzyılı projelerini anlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren hattı geçmesine ilişkin projenin hazırlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “3 milyar euroluk proje 5-6 yıla biter. Böylece Pekin ve Londra’yı 2. kez demiryoluyla bağlayacağız” dedi

Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli'nin ışık görme töreninde soruları yanıtladı.

Uraloğlu'nun mesajları şöyle:



KANAL İSTANBUL HASSASİYETLE HAZIRLANDI

Kanal İstanbul Projesi büyük bir hassasiyetle hazırlandı. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı etrafındaki imar düzenlemelerini çalışıyor. Bakanlık 'Burası İstanbul'un rezerv alanıdır' dedi. İstanbul'un riskini azaltmak için buraya ciddi yönelim yapmalıyız.



KÖRFEZ İLGİSİ

Gelinen noktada Kanal İstanbul için ciddi finansman kaynağı gerekiyor. Bu görüşmeleri de zaman zaman yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Körfez turunda da gündeme geldi. Finansman hangi şartlarda olabilir, Türkiye'nin lehine nasıl olabilir, çalışıyoruz. Montrö Anlaşması'na göre Boğaz'dan geçişlerin 1 altın Frank, yani 18 dolar olması gerekiyor. Ancak son artışla bu rakam 4,45 doları buldu. 18 dolar olsa yıllık 700-800 milyon dolar demek. Bu da Kanal İstanbul için ciddi finans kaynağı olurdu.

YAPIMCI ŞİRKETLER İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Kanal İstanbul için dünyada bu tür deniz yapılarını yapan firmalar ile birkaç senedir görüşüyoruz ama Türkiye için doğru şartları bulmamız lazım. Şartların doğru yere oturtulması ile ilgili bir süreç var.



YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ DEMİRYOLU

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin proje bitti, finansman noktasında Avrupa Yatırım Bankası olsun, Batılı finansörler olsun temaslar var. Körfez'in de görev alma, destek noktasında yaklaşımları var. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde orada bir gelişme olacak. Projenin 3 milyar Avro üzerinde maliyeti olacak. Başlanınca 5-6 yıl sürer. Bu yıl en iyi ihtimal ihaleyi yapıp seneye yapımına başlarız. Bitişi 2028-2029 gibi olacak. Böylece Avrupa ve Asya'yı, Pekin ve Londra'yı Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlayacağız.


KARADENİZ AKDENİZ'E BAĞLANIYOR

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 18 koridor var. Bu 10 bin 500 kilometre yol demek. Yüzde 90 bitti, eksik kalanları tamamlayacağız. Biz Samsun'u Mersin'e bağladık hem de bir kaç alternatif ile bağladık.


SAMSUN-BATUM HATTI

Ankara- Sivas hızlı tren hattının Delice'den ayrılıp Çorum'a oradan Samsun'a uzatan bir proje çalışmamız var. Sonrada Karadeniz sahilinden Batum'a kadar devam ettireceğiz. Bu hattı Ankara-Konya- Karaman üzerinden Ulukışla'dan Mersin Adana, Osmaniye, Gaziantep hattına bağladık mı Karadeniz'den Akdeniz'e de inmiş olacağız. Son yapılan hızlı tren hatları aynı zamanda yük taşımacılığına da uygun şekilde projelendiriliyor.



YAP-İŞLET DEVRET PROJELERİ

Yap-işlet-devret projelerini eleştirenler söylenenlerin doğru olmadığını kendileri de biliyorlar, ancak siyaset yapma adına bunu kaşıyorlar. Bunları hem finans hem de yapım şekli olarak bakmak lazım. YİD'ler ile işi yapacak olan kredisi ile birlikte geliyor. Güvenceler için 'buradan bu kadar trafiğin geçmeyeceğini nasıl bilmezsiniz' deniyor. Biliyorsunuz. Bir hesaplama yapılıyor. Ona göre garantiler veriliyor. Yoksa adam niye gelip yapsın. İbrahim ve İsmail hikayesi var, 'koyun değil keçi' diye... Öyle hesap yapılınca nasıl doğrultulacağını bilmiyorsunuz, biliyor ama siyaset yapma adına bunu kaşıyor.

BİN 200 YERİNE 200 LİRA

YİD ile yapılan yol ve köprülerden yüksek ücret aldığımız söyleniyor. Anlaşma uygulansa bizim Osmangazi Köprüsü'nden aslında bin 250 lira almamız gerekiyor ama şu an geçiş ücreti 200 lira. Köprüden geçiş rekorları kırılıyor.

HATAY'A OTOYOL

Deprem bölgesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Otoyol Hatay'a kadar uzatılacak.



SİRKECİ GARI TURİSTİK OLACAK

Sirkeci Garı'nın bundan sonra daha çok turistik amaçlı kullanımını düşünüyoruz. Samatya banliyö hattını tamamlayacağız.


REFLEKTÖRLE VE SARSMA BANTLARI KAZA ÖNLÜYOR

Yol kenarlarına yaptığımız reflektörlerin kazaların önlenmesinde korkunç büyük desteği var. Sarsma bandı uygulaması başlattık. Bu da kazaların önlenmesinde önemli. Pilot uygulamasında kazaların yüzde 35 azalttığı görülmüştü.

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