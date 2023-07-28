Otellere yerli turiste indirim çağrısı: En pahalı oda boş odadır

Akdeniz'deki otellerin doluluk ortalamasının yüzde 70, Ege'de ise yüzde 60'larda kaldığını anlatan turizmciler, bunun sebeplerini ise şöyle özetliyor: "Bu yıl oteller fiyatlarını euro ve dolar bazında yüzde 60 artırdı. Bizim rakibimiz olan ülkelere göre Türkiye'nin fiyatı yüksek kalınca turistler yönünü alternatif ülkelere çevirdi. Rusya, Ukrayna ve İngiltere gibi kaynak pazarlarımızdan gelen turistler ülkemizden ev satın aldı ya da kiralama yaptı. Sınırdan giren turist sayısında artış olsa da bu otellere yansımadı, oda doluluklarında sıkıntılar başladı."