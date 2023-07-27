ABD ekonomisi beklentileri aştı! Büyüme oranı belli oldu

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 arttı.