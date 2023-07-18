Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak?
"Memura seyyanen zam ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını düzenleyen maddeler TBMM'de kabul edildi. Peki, Memura seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar...
"8.000 TL seyyanen zam yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz günler maaşlarını almaya başlayan memurlar, maaş farkı ve seyyanen zam tarihini araştırıyor. Peki, memura 8.000 TL seyyanen zam yattı mı, ne zaman ödenecek?
MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını almaya başladılar. Memurlar, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki farkları ile 8.077 TL seyyanen zammı ise ilerleyen günlerde ek bordorlarla memurların maaşlarına yansıtılması bekleniyor.
MEMURLAR SEYYANNEN ZAM İÇİN FARK ÖDEMESİ ALACAK MI?
Memurlar 1-14 Temmuz tarihleri arası için fark ödemesi alacaklar. 8.077 TL seyyanen zam için memurlara fark ödemesi yapılmayacak.
ZAM ORANI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.
Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.
Güler açıklamasında şunları söyledi:
"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.
Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."
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