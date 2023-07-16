Küçük çaplı servet sahibi olabilirsiniz! 250.000 TL’lik eski banknotu olanlar dikkat! Eski kıyafet ceplerinizi kontrol edin! Eğer varsa...

Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim.