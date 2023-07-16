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Küçük çaplı servet sahibi olabilirsiniz! 250.000 TL'lik eski banknotu olanlar dikkat! Eski kıyafet ceplerinizi kontrol edin! Eğer varsa...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Küçük çaplı servet sahibi olabilirsiniz! 250.000 TL’lik eski banknotu olanlar dikkat! Eski kıyafet ceplerinizi kontrol edin! Eğer varsa...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 21 yıldan fazla bir süredir saklanan ve üzerinde basım hatası olan bir banknot ortaya çıktı. Memur olarak mutemetlik yapan bir vatandaş, 250 bin TL'lik banknotu koleksiyonuna ekledi ve bu süre boyunca sakladı. Şimdi ise bu özel banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.

Konya'da ikamet eden bir vatandaş, memur olarak görev yaptığı dönemde maaş dağıtımı sırasında dikkatini çeken bir banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti.

21 YILDIR SAKLIYORDU

O tarihten itibaren banknotu sakladı. Yaklaşık 21 yıldır özenle muhafaza edilen bu banknot artık satışa çıkacak.

Banknotun orijinal olduğunu ve baskı hatası nedeniyle Atatürk'ün yüzünde gözyaşı damlası gibi bir iz bulunduğunu belirten vatandaş, "250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şimdi ise, 250 bin TL'ye satmaya hazırım. Satın almak isteyenler banknota bakabilirler" dedi.

1992 yılında basılan ve 1999'da tedavülden kalkan banknot, günümüzde oldukça nadir bulunan ve koleksiyoncular tarafından aranan bir para birimi.

Vatandaş açıklamasını şu şekilde bitirdi:

"O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk'ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu.

Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim.

Türkiye'de tektir ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum."

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