Tekelci CHP'nin esnaf düşmanlığı! Bir ders de Çin'den
Çin kendi büyüttüğü canavara 1 milyar dolar "tekel" cezası kesti. Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi. Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.
Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, "tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık" gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi.
Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.
Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu AYM'ye taşımıştı.
Dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanun AYM'ye taşınırken, Altay'ın açıklamaları ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasanın AYM'ye taşınmasına aracı olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca son günlerde Cumhuriyet Gazetesi'ne yasanın aleyhinde haberler yapması için e-ticaret lobileri tarafından çikolata kutusunda verilen 500 bin TL'lik rüşvet de skandalı başka boyutlara taşıdı.
ÖMER BOLAT AYM'DE ESNAFI SAVUNDU
6 temmuzda ise AYM'de e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davaya ilişkin yapılan başvuru görüşüldü. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat AYM üyelerine yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savundu.
Bakan Bolat aynı zamanda yasanın TBMM Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanına" diyen, Altay'ın ses kaydını da AYM üyelerine dinleterek, CHP'nin iki yüzlü tavrına dikkat çekti.
Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz Perşembe günü kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.
YASA YERLİ ÜRETİCİYİ KÖLELEİKTEN KURTARACAK
Ticaret Bakanlığı yetkilileri yasanın önemi şu sözlerle özetledi:
"Yasa bu hali ile yerli üreticiyi köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayacak. Çünkü; fiyatları tek bir aktörün belirlediği piyasada tüketiciler, kısa vadede olmasa da, zaman içerisinde yüksek fiyatlarla karşılaşacaktı. Örneğin pazaryerindeki satıcılara başka bir platformda satış yapma yasağı getirilmesi, küçük satıcılara ödemelerin geç yapılması, satıcı ve tüketici verilerine münhasıran platformlarca sahip olunması ve finans maliyetlerinin küçük satıcılar üzerine yıkılması gibi uygulamalar artık yapılamayacak."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TALİMAT ALDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ticarette tekelleşmeye asla izin verilmeyeceğini belirttiği TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şunları söylemişti:
"Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor. Teklif Meclise geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkeme'sine götürmesini ise takdirinize bırakıyorum. Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın."
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