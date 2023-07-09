Tekelci CHP’nin esnaf düşmanlığı! Bir ders de Çin’den

Çin'in kendi şirketine kestiği bu ceza Türkiye'de e-ticarette hakim konumda olan Alibaba'yı dizginlemek için çıkarılan tekelleşme karşıtı yasanın ve İYİ Parti ile CHP'nin ne tür lobilere hizmet ettiğinin de en önemli göstergesi oldu.

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.