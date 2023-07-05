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SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...

"SED yardımı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında yapılan yardım miktarı Temmuz zammıyla birlikte yükselecek. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

"SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü yarın saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında yapılan yardım miktarı Temmuz zammıyla birlikte yükselecek.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Memur maaş zammı, yarın enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kesinleşecek. SED ödemeleri iise Temmuz zammının açıklanması sonrası belli olacak.

SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son olarak SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

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