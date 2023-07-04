İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Işıkhan;

Işıkhan, "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 TL 402 TL olarak belirlendi." dedi.

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.