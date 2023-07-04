İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...
"İşsizlik maaşı Temmuz zammı belli oldu mu?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret ara zammı sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı yarın belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Peki, Temmuz işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, haberin detayları...
"İşsizlik maaşına zam geldi mi, gelecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yüzde 34 oranında zam alan ve 11.402 TL'ye çıkarılan asgari ücret zammı sonrası gözler işsizlik maaşına çevrildi. Birçok maaş skalası Türkiye İstatistik Kurumu, tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon TEFE-TÜFE rakamlarıyla belirlenecek. Çalışırken almış oldukları brüt ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı, asgari ücret ile birlikte tabanla birlikte yeniden hesaplanmaya başlandı. İşte, Temmuz ayı işsizlik maaşı zammı hakkında detaylı bilgiler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Haziran ayı enflasyon rakamları temmuz ayı ile birlikte gündemde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı haziran 2023 için gözler yapılacak olan açıklamaları çevrildi. 2023 Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu.
Haziran ayı enflasyon oranlarının ise 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bakan Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Işıkhan;
Işıkhan, "2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 404 TL olurken, net tutar 11 TL 402 TL olarak belirlendi." dedi.
Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak.
Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshi sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden e-şube üzerinden yapılabilir.
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