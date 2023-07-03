Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?

265 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yaparak ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.