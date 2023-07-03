Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?
"Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halk arasında 'Vergi affı' olarak da bilinen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için son tarihe gelindi. Vatandaşlar borç yapılandırma fırsatından 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar yararlanılabilecek. Bu kez süre uzatılmayacak. Peki, Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?
"Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En kapsamlı borç yapılandırması için son gün 3 Temmuz pazartesi olarak açıklandı. Borç yapılandırma başvurusu yarın mesai bitimine kadar devam edecek. İlk ödemeler ise 31 Temmuz'da tamamlanacak. Peki, Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor 2023? Vergi borç yapılandırma bugün son mu, bitti mi?
BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN BU KEZ SÜRE UZATILMAYACAK
Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. 3 Temmuz Pazartesi'ye kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.
Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.
Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.
265 MİLYAR LİRALIK BORÇ YAPILANDIRILDI
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.
Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yaparak ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.
TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Meclis'ten geçerek yasalaşan borç yapılandırma kanunu ile;
Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,
Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,
Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,
Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,
Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,
Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,
Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması,
İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,
Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,
Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği,
Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirildi.
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