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ABD ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu! Piyasalar merakla bekliyordu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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ABD ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu! Piyasalar merakla bekliyordu

Son dakika haberine ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Daha önce yapılan ölçümde ilk çeyrekteki büyüme verisi yüzde 1,4 olmuştu.

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