18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu oldu

THY sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2023
ABONE OL
THY sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu oldu

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY), 2022'de elde ettiği 15 milyar 769 milyon dolarlık gelirle hizmet sektöründe geçen yılın ihracat şampiyonu oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA