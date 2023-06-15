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Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemeleri, her ay ihtiyaç sahibi ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeleri kapsıyor. Geçtiğimiz ay 15 Mayıs'ta yapılan aile destek ödemelerinin, hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın ortalarında ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştı.

Buna göre; Haziran ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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