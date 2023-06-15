"Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ayın ortalarında ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına yatırılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı araştırılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?