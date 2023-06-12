"Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal yardım paralarının ayrıca ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?