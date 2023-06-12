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Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?

"Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayıyla beraber sona erecek olan bu destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca sağlanıyor. Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları en az 850 TL, en fazla 1.250 olarak ödeniyor. Peki, Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?

"Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal yardım paralarının ayrıca ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Sosyal yardım Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı Aile Destek paraları yattı mı, ödendi mi?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Ödemenin yapılacağı tarih belli olduğunda gelişmeler ahaber.com.tr'de olacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak. Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Türk vatandaşı olmaması,

-Mavi Kart sahibi olması

-Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

-18 yaşından küçük olması,

-Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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