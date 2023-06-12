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İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor: Bir günde 1684 uçak iniş kalkış yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.06.2023
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İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor: Bir günde 1684 uçak iniş kalkış yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen toplam 1684 uçuşla Avrupa havalimanları arasında tüm zamanların en yüksek günlük hava trafiğine ulaşıldı.

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