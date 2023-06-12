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Ekonominin yol haritası hazırlanıyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 10:27
Hükümet kolları sıvadı, hedef enflasyonu tek haneye indirmek. İstihdam kapıları açılacak, yatırımların önü açılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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