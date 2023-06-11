Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı/Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? soruları hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber aile destek ödemesi için beklentiler arttı. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemesi Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?
Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR 2023?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAZİRAN NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI
Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
- Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Emekli maaş zammı yeni oran geldi! Rakamlar güncellendi, 5 aylık oranla inmaaşlar tek tek hesaplandı! İntibak formülü, refah payı artışı...
- EYT 2000 sonrasına yeni emeklilik tablosu netleşti! İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK son dakika yaş - yıl - prim sırası...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim ücretleri ne zaman yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?
- FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!
- İslam Memiş kesin konuştu! Alan da satan da bu aralığa baksın! Gram altında yüzde 48 getiri!
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı hangi tarihte? Gündem maddeleri neler?
- Antalya'nın 134 yıllık lezzeti parmak ısırtacak! Yaz sofralarınızın vazgeçilmezi olacak piyaz tarifi...
- Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!