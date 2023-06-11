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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı/Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? soruları hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber aile destek ödemesi için beklentiler arttı. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemesi Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR 2023?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAZİRAN NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

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