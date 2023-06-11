"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemesi Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı aile destek ödeme günleri açıklandı mı?