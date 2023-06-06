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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi müjde olacak 0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi açıklamıştı. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilme fırsatını elde edecek. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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