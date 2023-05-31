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Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı’nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?

"Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler öğrencilere bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı belirtildi. Peki, Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?

"Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçim vaatleri arasında yer alan öğrencilere bayram parası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Öğrencilere bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ, NE KADAR OLACAK?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.

"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.

Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri verdi:

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.

ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI

Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.

Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.

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