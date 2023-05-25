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Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?

"Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda verdiği müjde ile konutlarda ücretsiz doğalgaz kullanılacağını açıklamıştı. Peki, Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?

"Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta bulunan Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde verdiği müjdeyle 1 ay boyunca konutlardaki doğalgazdan para alınmayacağını duyurmuştu. Peki, Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ücretsiz doğalgaz tarihleri belli oldu. Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek. 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.

AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor.

1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3'lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacak.

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