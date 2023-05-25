Doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz 2023? Ücretsiz doğalgaz ne zaman bitiyor, bu ay mı?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ücretsiz doğalgaz tarihleri belli oldu. Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.