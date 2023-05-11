Küçük esnafın kabusu CHP! Rant çetesinin çıkarı için düzenlemeyi AYM'ye taşıdı
Hükümet, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına e-ticaret kanununda yeni düzenlemeler yapmış, CHP ise Meclis'te onay verdiği düzenlemeyi daha sonra lobilerin talimatı ile Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Bunun üzerine esnafı korumak için yönetmelik hazırlayan Hükümetin kararı bu kez Danıştay tarafından durduruldu.
AK Parti'nin küçük esnafın korunması için geçen yıl Meclis'e sunduğu "7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" tüm partilerin "evet" oyu ile Meclis'te kabul edilmiş, ardından CHP ise Meclis'te evet oyu verdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak rant çetelerine boyun eğmişti.
Ticaret Bakanlığı da muhalefetin bu girişimini önlemek için bir alt yönetmelikle yurtdışı merkezli olan ya da Türkiye'de yerleşik olmasa bile Türkiye'de yerleşik vatandaşa hizmet veren uluslararası firmaların Rekabet Kanunu kapsamına alınmasını öngören yönetmeliği hayata geçirmişti. Şimdi Danıştay aldığı bu kararla milyonlarca küçük esnafı mağdur etti.
"KILIÇDAROĞLU RANT ÇETELERİNE BOYUN EĞDİ"
Türkiye'de e-ticaret sektörünün boyutu 800 milyar TL'ye ulaşırken, hükümet bu düzenleme ile küçük esnafı korumayı amaçlamıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ o dönemde yaptığı açıklamada, "CHP milletvekilleri bu düzenlemeyi savunmuş, onay vermiş, 'namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekellere karşı savaş açan milli bir kanun' olarak nitelemiştir.
Kanun teklifi görüşmeleri esnasında 'Rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, aradan geçen süreçte ne oldu da anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunmuşlardır? Yoksa CHP, kendi nitelendirmeleriyle 'rant çetelerine' boyun mu eğmiştir?" diye sormuştu.
Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatını CHP'li milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nun verdiğini iddia eden Dağ, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?
Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: TALİMAT ALDILAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda CHP'nin AYM adımına ilişkin şunları söylemişti: "Elektronik ticaret mevzuatımızdaki en son düzenlemeler sayesinde, esnaf kesiminin bu devasa pazardan aldığı pay artıyor.
Teklif Meclise geldiğinde methiyeler düzen muhalefetin, kanun çıktıktan sonra dışardan gelen talimatlarla iptali için düzenlemeyi Anayasa Mahkeme'sine götürmesini ise takdirinize bırakıyorum. Bir taraftan çıkacaksın teşekkür edeceksin, tebrik edeceksin arkasından da kalkıp işi Anayasa Mahkemesine götüreceksin, bu nasıl bir şey? Dostlarınızı iyi tanıyın."
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