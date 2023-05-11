Küçük esnafın kabusu CHP! Rant çetesinin çıkarı için düzenlemeyi AYM’ye taşıdı

Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru talimatını CHP'li milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nun verdiğini iddia eden Dağ, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır?

Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir" demişti.