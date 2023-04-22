22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...

Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023
ABONE OL
Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...

"Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?

"Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:

"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."

KİRA ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25 İLE SINIRLANMIŞTI

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA