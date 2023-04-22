Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
"Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını merakla bekliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?
"Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Peki, kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.
Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti:
"Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."
KİRA ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK
Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
KİRA ARTIŞLARI YÜZDE 25 İLE SINIRLANMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
- Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet AÖF
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...