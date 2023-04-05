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Enerjide Bağımsız Türkiye! TPAO paylaştı: Karadeniz gazında kritik işlem tamam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Enerjide Bağımsız Türkiye! TPAO paylaştı: Karadeniz gazında kritik işlem tamam

Son dakika haberleri... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı.

Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

20 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.

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