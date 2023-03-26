EYT'liler dikkat! Nisan'da maaş alabilmek için şart! Başvuru yapmayanlar için kritik uyarı...
Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyen EYT'lilere yönelik karar alınması sonrası başvuru süreci 3 Mart'ta başlamıştı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor. Nisan'da ilk maaşını almak isteyenlerin, Mart bitmeden başvurularını yapmış olmaları gerekiyor. İşte detaylar...
KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
Bağ-Kur'dan emekli olacaklar ise 25 Nisan'dan itibaren maaşlarını hesaplarında görecek. 31 Mart'a kadar başvuru sürecinin tamamlayanlar hem 1 ay 20 günlük maaşlarını alabilecekler hem de Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacaklar.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Faruk Erdem yaptığı açıklamada "Başvurunun takip eden ayında maaşlar hesaplanır. SSK'lılar için ayın 17'si ila 26'sı arasında aylıkların ödenmesi söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.
MART'TA BAŞVURMAYANA İKRAMİYE YOK
Ancak başvurusunu bu ay yetiştiremeyenler, Ramazan Bayramı'nda verilecek 2 bin lira tutarındaki emekli ikramiyesini de alamayacak.
BAŞVURU İÇİN ÜÇ SEÇENEK
Gelir aylık ödenek talep belgesini doldurup Sosyal Güvenlik Kurumu bankolarına teslim etmek ilk seçenek.
e-Devlet üzerinden başvuru da bir başka seçenek ancak son hafta olması nedeniyle sistemde yoğunluk ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Online başvuru tamamlandığındda, cep telefonlarına "başvurunuz alınmıştır yeni bir müracaata gerek yoktur, emekliliğiniz hayırlı olsun" mesajları geliyor.
İadeli taahhütlü posta veya PTT Kargo ile de aylık tahsis talebi SGK'ya iletilebiliyor. Dilekçenin postaya verildiği tarih, belgenin SGK'ya intikal tarihi olarak kabul ediliyor.
TEKLİF BU HAFTA TBMM'DE
Emekli ikramiyelerinin bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmesini ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi de bu hafta meclis gündemine gelecek.
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