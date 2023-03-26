EYT’liler dikkat! Nisan’da maaş alabilmek için şart! Başvuru yapmayanlar için kritik uyarı...

BAŞVURU İÇİN ÜÇ SEÇENEK

Gelir aylık ödenek talep belgesini doldurup Sosyal Güvenlik Kurumu bankolarına teslim etmek ilk seçenek.

e-Devlet üzerinden başvuru da bir başka seçenek ancak son hafta olması nedeniyle sistemde yoğunluk ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Online başvuru tamamlandığındda, cep telefonlarına "başvurunuz alınmıştır yeni bir müracaata gerek yoktur, emekliliğiniz hayırlı olsun" mesajları geliyor.

İadeli taahhütlü posta veya PTT Kargo ile de aylık tahsis talebi SGK'ya iletilebiliyor. Dilekçenin postaya verildiği tarih, belgenin SGK'ya intikal tarihi olarak kabul ediliyor.