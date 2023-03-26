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EYT'liler dikkat! Nisan'da maaş alabilmek için şart! Başvuru yapmayanlar için kritik uyarı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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EYT’liler dikkat! Nisan’da maaş alabilmek için şart! Başvuru yapmayanlar için kritik uyarı...

Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyen EYT'lilere yönelik karar alınması sonrası başvuru süreci 3 Mart'ta başlamıştı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için önümüzdeki hafta büyük önem taşıyor. Nisan'da ilk maaşını almak isteyenlerin, Mart bitmeden başvurularını yapmış olmaları gerekiyor. İşte detaylar...

Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT'nin çözülmesinin ardından başvurularını tamamlayan vatandaşlar artık maaş günlerini beklemeye başladı.

KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ

3 Mart'ta başlayan EYT başvuru sürecinde kritik haftaya girildi. EYT'lilerin bu hafta başvurularını tamamlamaları gerekiyor aksi halde nisan ayında maaş alamayacaklar.

İlk maaşlar SSK için 17-26 Nisan arası Bağ-Kur için 25-28 Nisan arası hesaplarda olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bağ-Kur'dan emekli olacaklar ise 25 Nisan'dan itibaren maaşlarını hesaplarında görecek. 31 Mart'a kadar başvuru sürecinin tamamlayanlar hem 1 ay 20 günlük maaşlarını alabilecekler hem de Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacaklar.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Faruk Erdem yaptığı açıklamada "Başvurunun takip eden ayında maaşlar hesaplanır. SSK'lılar için ayın 17'si ila 26'sı arasında aylıkların ödenmesi söz konusu oluyor." ifadelerini kullandı.

MART'TA BAŞVURMAYANA İKRAMİYE YOK

Ancak başvurusunu bu ay yetiştiremeyenler, Ramazan Bayramı'nda verilecek 2 bin lira tutarındaki emekli ikramiyesini de alamayacak.

BAŞVURU İÇİN ÜÇ SEÇENEK

Gelir aylık ödenek talep belgesini doldurup Sosyal Güvenlik Kurumu bankolarına teslim etmek ilk seçenek.

e-Devlet üzerinden başvuru da bir başka seçenek ancak son hafta olması nedeniyle sistemde yoğunluk ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Online başvuru tamamlandığındda, cep telefonlarına "başvurunuz alınmıştır yeni bir müracaata gerek yoktur, emekliliğiniz hayırlı olsun" mesajları geliyor.

İadeli taahhütlü posta veya PTT Kargo ile de aylık tahsis talebi SGK'ya iletilebiliyor. Dilekçenin postaya verildiği tarih, belgenin SGK'ya intikal tarihi olarak kabul ediliyor.

TEKLİF BU HAFTA TBMM'DE

Emekli ikramiyelerinin bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmesini ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi de bu hafta meclis gündemine gelecek.

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