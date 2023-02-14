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100 BİN TL desteği ne zaman verilecek? 100 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan açıkladı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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100 BİN TL desteği ne zaman verilecek? 100 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan açıkladı!

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası 14 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Peki 100 bin TL kimlere, ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Peki, 100 bin TL nakdi destek kimlere verilecek? İşte, haberin detayları...

DEPREMZEDELERE 100 BİN LİRA NAKDİ DESTEK!

"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız"

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin verilecek destek hakkında detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

DEPREM KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.

DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" ifadelerini kullandı.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak.

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