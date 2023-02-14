100 BİN TL desteği ne zaman verilecek? 100 bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Başkan Erdoğan açıkladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası 14 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Peki 100 bin TL kimlere, ne zaman verilecek? İşte, detaylar...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahranmaraş merkezli depremler sonrası Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Peki, 100 bin TL nakdi destek kimlere verilecek? İşte, haberin detayları...
DEPREMZEDELERE 100 BİN LİRA NAKDİ DESTEK!
"Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız"
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin verilecek destek hakkında detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
DEPREM KİRA DESTEĞİ NE KADAR?
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"
Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.
DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" ifadelerini kullandı.
Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?
- PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...
- Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
- EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?