Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET motorunu çalıştırdı

FARKLI GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK

Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.