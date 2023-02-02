Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET motorunu çalıştırdı
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından, "Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" açıklamasında bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından, "Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" açıklamasında bulundu.
Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.
Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.
Yaklaşık 8 bin parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı.
HEDEF AYDA 2 HÜRJET
Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik testlerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak.
Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
Hürjet için Ocak 2022'de Savunma Sanayii İcra Komitesinde seri üretim kararı alındı. İlk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 Hürjet teslim edilecek. Malezya'daki 18 uçaklık hafif taarruz uçağı ihalesine de Hürjet ile teklif verildi.
FARKLI GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELECEK
Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.
Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.
Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Hürjet, 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.
HÜRJET ÖZELLİKLERİ NELER?
Teknik özellikler
Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
Kanat alanı: 35 m² (270 ft²)
Güç kaynağı
Motor türü: 1 adet General Electric F404 turbofan motor
itki: 19.200lb
Performans
Faydalı Yük: 6.000 pound (2.722 kg)
Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)
Kesintisiz dönüş: 6.5g @ 15,000 ft <>
Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)
Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)
Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)
Azami hız: 1.4 Mach G limitleri: +8g / -3g
Baş üstü göstergesi (HUD)
Kaska ekli gösterge (opsiyonel)
Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi
Gelişmiş insan makine arayüzü, F-35 ve MMU için asgari alışma zamanı
Intra & inter veri linki
Gece görüş uyumlu (AJT, LIFT)
Havada yakıt ikmali
Zarf koruma
Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri
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