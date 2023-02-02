AK Parti’den 3600 göstergede önemli adım! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak

Hazırlıkları devam eden yargı pakete kapsamında yüksek yargıda ücret dengesinin sağlanması hedefleniyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları AYM üyelerinden daha düşük maaş alıyor. Göstergelerinin yeniden düzenlenip tüm yüksek yargının AYM üyeleri düzeyine çekilmesi düşünülüyor. AK Partililer, "Bunların hepsi yüksek yargı. Aralarında bir ayrım olması doğru değil. O nedenle maaşlarda da bir eşitlik sağlanması gerekir" dediler.