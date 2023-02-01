1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?

FED İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖR ÜCRET ARTIŞLARI

Weidensteiner, Fed için belirleyici faktörün ücret artışları olduğunu kaydetti. Geçen yıl iş piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı ücretlerin arttığını belirten Weidensteiner, bu trendin 4. çeyrekte kırıldığını ifade etti.

Weidensteiner, saatlik kazançların iş gücü kompozisyonundaki değişikliklere duyarlı olduğunu bu nedenle dikkatli yorumlanması gerektiğini belirterek, Fed'in bundan sonra açıklanacak saatlik kazançlar verisini yakından izleyeceğini aktardı.

Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.