1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın saat kaçta açıklama yapacağı araştırılmaya başlandı. Fed faiz kararı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1 Şubat 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir? İşte haberin detayları...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Fed'in şubat toplantısında politika faizinde nasıl bir karar vereceğini merak eden vatandaşlar, kararın açıklanacağı saat ile Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaları beklemeye başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1 Şubat 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir? İşte cevaplar...
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şubat ayı ABD Fed faiz kararı Türkiye saati ile 22.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell ise saat 22.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
FED'İN FAİZ ARTIŞINDA VİTES DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılın ilk toplantısında faiz artış hızında vites düşürmesi öngörülüyor. Fed üyelerinin son dönem mesajları ve piyasa fiyatlaması bankanın politika faizinde 25 baz puan artış yapabileceğini gösteriyor.
Piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi hakim oldu. Ülke ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 ile beklenenden fazla büyürken, yeni konut satışları da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla 616 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede parasal sıkılaşmada biraz daha ılımlı bir politika izleyerek politika faizinde 25 baz puanlık bir artışa gideceği öngörüsünde bulundu.
Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığını ancak hala çok yüksek seviyede olduğuna dair ifadelerini anımsatan Levy, faiz artırımlarında sona gelinmediğini belirtti.
Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, bankanın son toplantısında oran artışını 50 baz puana indirdikten sonra, bu hafta politika faizini 25 baz puan artıracağını ifade etti.
Ekonominin istendiği gibi soğuduğunu ve enflasyon baskılarının belirgin ölçüde azaldığını aktaran Weidensteiner, faiz oranlarında tepe noktasının çok uzak olmadığını dile getirdi.
Weidensteiner, Fed'in geçen yıl politika faizini 425 baz puan artırdığını anımsatarak, bankanın bu kısıtlayıcı politikasındaki hedefin enflasyon baskılarını azaltmak ve yüzde 2 hedefine getirmek için ekonomik büyümeyi yeterli derecede yavaşlatmak olduğunu söyledi.
Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olmasına karşın istenilen yöne doğru gittiğini vurgulayan Weidensteiner, burada enerji fiyatlarındaki önemli düşüşe dikkati çekti.
FED İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖR ÜCRET ARTIŞLARI
Weidensteiner, Fed için belirleyici faktörün ücret artışları olduğunu kaydetti. Geçen yıl iş piyasasındaki sıkışıklıktan dolayı ücretlerin arttığını belirten Weidensteiner, bu trendin 4. çeyrekte kırıldığını ifade etti.
Weidensteiner, saatlik kazançların iş gücü kompozisyonundaki değişikliklere duyarlı olduğunu bu nedenle dikkatli yorumlanması gerektiğini belirterek, Fed'in bundan sonra açıklanacak saatlik kazançlar verisini yakından izleyeceğini aktardı.
Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bu toplantıdan sonra da faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.
ÜCRET-FİYAT SARMALINA İLİŞKİN RİSKLER MASADA
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey ise ABD'de enflasyondaki son düşüşün Fed'in Aralık'taki 50 baz puan olan faiz artırım boyutunu Şubat'ta 25 baz puana indirme olasılığını artırdığını belirtti.
''Enflasyonun yavaşlama ivmesine bağlı olarak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 4,75-5,00 hedef aralığında durarak yılın geri kalanında ara vermesi gerektiğini düşünüyoruz.'' ifadelerini kullanan Marey, bu arada, yeni negatif arz şokları meydana gelirse veya ücret-fiyat sarmalı kontrolden çıkarsa, yıl boyunca enflasyon ve faiz oranları için yukarı yönlü risklerin söz konusu olduğunu ifade etti.
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