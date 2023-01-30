EYT saat kaçta Meclis’e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? SON GELİŞMELER!

Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak.

İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek.

Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.