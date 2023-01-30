EYT saat kaçta Meclis'e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? SON GELİŞMELER!
'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi bugün Meclis'e sunulacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Başkan Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Peki, EYT saat kaçta Meclis'e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde...
"EYT ne zaman, saat kaçta Meclis'e gelecek?" Milyonlarca EYT'li, yasa teklifinin ne zaman Meclis'e geleceğini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan EYT düzenlemesinde artık son viraja girildi. Kısa sürede yasalaşacal olan yasa teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Peki, EYT saat kaçta Meclis'e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...
EYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA MECLİS'E GELECEK?
EYT düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. EYT kapsamı ve detayları da bugün saat 11.00'de açıklanacak. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ekonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.
EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Meclis aşamasının ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.
EYT'LİLER HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLACAK?
Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu anlamda kapsama hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanlar girecek. Tasarı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor.
Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak.
İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek.
Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Taslakta her üç kurum için kısmi emeklilik şartları da korunuyor.
Buna göre SSK'da kısmi emeklilik için 3600 gün (10 yıl) prim ödenmesi yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kısmi emeklilik için 5400 gün (15 yıl) aranacak. Burada mevcut durumda yaş şartları bu primlerin tamamlandığı tarihe göre kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. 8 eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülmesi de gündemde. Bu durumda kısmi emeklilikte kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı yeterli olacak.
MAAŞ HESAPLAMASI NASIL OLACAK?
Taslak maaş hesaplama sisteminde bir değişiklik getirmiyor. Tüm emeklilerin maaşları bugüne kadar nasıl hesaplanıyorsa EYT'lilerin de aynı şekilde hesaplanacak.
Hesaplama sırasında TÜFE artışları ve refah payı zamları da dikkate alınacak. Emeklilik başvurusu olduğu dönem dikkate alınarak hesaplama yapılacak. EYT'lilere en düşük maaş olan 5.500 TL'nin altında aylık verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.
BORÇLANMALAR EYT'Lİ YAPACAK MI?
Taslak 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi gereğince yapılan borçlanmalarla işe giriş tarihini öne çekenleri de kapsayacak şekilde düzenleme içerecek. Böylece askerlik, staj sonrası doğum borçlanması gibi durumlarla işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekenleri de kapsayacak.
SÜRE SINIRI OLACAK MI?
Taslakta bir başvuru süresi olmayacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik bir kazanılmış hak olarak uygulanacak. Prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar, tamamladıkları tarihte yine yaş şartı olmadan emekli olabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AYDIN TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!
- TYP okullara temizlik görevlisi alımları başladı mı 2023? İŞKUR TYP 2023 personel alımları ne zaman başlayacak?
- EYT saat kaçta Meclis'e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? SON GELİŞMELER!
- TBMM TV CANLI İZLE: 📺 30 Ocak EYT Meclis görüşmeleri canlı hangi kanalda, nereden izlenir?
- Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
- Deyip nasıl yazılır? Deyip mi yoksa Diyip mi? TDK'ye göre doğru yazılışı nasıl?
- Hangisi "anlık" anlamına gelmez?
- Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
- Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?
- Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
- Hangi cümlede yazım hatası vardır?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı