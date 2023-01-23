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1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...

"2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira ödemekten güçlük çeken vatandaşlar destek sağlanacak. 5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında hak sahibi ailelere 1.500 TL kira yardımı yapılıyor. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...

2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Türkiye Aile Destek Paketi' içerisine 'kira yardımı'nı da eklemiş ve bu yardımları 1500 TL'ye çıkarttıklarını duyurmuştu. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...

DEVLETTEN 1.500 TL KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda içerisinde elektrik, doğalgaz ve çocuk yardımının olduğu 'Türkiye Aile Destek Paketi'nin içine 'kira yardımı'nı da ekledi.

Kasım 2022'de başlayan 1.500 TL kira desteği ödemeleri 2023 yılında da en çok aratılan konulardan biri oldu. Devletten 1.500 TL kira yardımı alabilmek için belirli şartları yerine getirebilmek gerekiyor.

2023 E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şartları sağlayan vatandaşlar kira yardımı için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ise ödemeler başvurudan sonraki 15 gün içinde kişinin banka hesabına yatıyor.

Ödemeler PTT şubelerinden de alınabiliyor. 12 ay boyunca verilen kira desteği tutarı ilden ile farklılık gösteriyor. 2022 yılında 450-650 TL olan kira ödemeleri 2023 yılında 1.500 TL'ye yükseltildi.

e-Devlet kira yardımı başvurusu için şu adımları izleyin:

C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet'e giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz" uyarısı açılıyor.

Sizden istenilen gerekli bilgileri girip başvurunuzu tamamlayın.

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