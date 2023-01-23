1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
"2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira ödemekten güçlük çeken vatandaşlar destek sağlanacak. 5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında hak sahibi ailelere 1.500 TL kira yardımı yapılıyor. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Türkiye Aile Destek Paketi' içerisine 'kira yardımı'nı da eklemiş ve bu yardımları 1500 TL'ye çıkarttıklarını duyurmuştu. Peki, 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
DEVLETTEN 1.500 TL KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda içerisinde elektrik, doğalgaz ve çocuk yardımının olduğu 'Türkiye Aile Destek Paketi'nin içine 'kira yardımı'nı da ekledi.
Kasım 2022'de başlayan 1.500 TL kira desteği ödemeleri 2023 yılında da en çok aratılan konulardan biri oldu. Devletten 1.500 TL kira yardımı alabilmek için belirli şartları yerine getirebilmek gerekiyor.
2023 E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şartları sağlayan vatandaşlar kira yardımı için e-Devlet kapısından ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından ise ödemeler başvurudan sonraki 15 gün içinde kişinin banka hesabına yatıyor.
Ödemeler PTT şubelerinden de alınabiliyor. 12 ay boyunca verilen kira desteği tutarı ilden ile farklılık gösteriyor. 2022 yılında 450-650 TL olan kira ödemeleri 2023 yılında 1.500 TL'ye yükseltildi.
e-Devlet kira yardımı başvurusu için şu adımları izleyin:
C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet'e giriş yapın,
Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,
"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın
"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz" uyarısı açılıyor.
Sizden istenilen gerekli bilgileri girip başvurunuzu tamamlayın.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.500 TL kira yardımı! 2023 e-Devlet kira yardımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 1.500 TL yardım başvuru şartları...
- DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN! 2023 Devlet Su İşleri 1.273 personel alımı şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- ŞİVLİLİK 2023 NE ZAMAN? 2023 Fener Alayı hangi gün? Şivlilik geleneği nedir, neden kutlanır? Konya'da nasıl kutlanır?
- 1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?
- ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
- 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!
- FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 23 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun...
- Recep ayı ile ilgili AYET ve HADİSLER neler? Fazileti ve önemi nedir? Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım ne demek?
- Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?
- TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi