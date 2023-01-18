TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 250 bin sosyal konut kapsamında pek çok ilde hak sahipleri belirlendi. Ocak ayında 6. etap kura çekimine başlanan projede gözler İstanbul'a çevrildi. 50 bin sosyal konut inşa edilecek olan İstanbul'da kuraların tarihi araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul kura tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. İstanbul Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca TOKİ kurasının hangi tarihte yapılacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.