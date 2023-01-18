TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu?
250 bin sosyal konut TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 6. etap kura çekimi devam ediyor. Proje kapsamında 50 bin ile en çok konutun inşa edileceği İstanbul'da kura takvimi merak ediliyor. On binlerce vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ İstanbul kurası için araştırmalar hız kazandı. Peki, TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul kura tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
TOKİ İstanbul kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. 250 bin sosyal konut kapsamında pek çok ilde hak sahipleri belirlendi. Ocak ayında 6. etap kura çekimine başlanan projede gözler İstanbul'a çevrildi. 50 bin sosyal konut inşa edilecek olan İstanbul'da kuraların tarihi araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul kura tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. İstanbul Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca TOKİ kurasının hangi tarihte yapılacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
• Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
• Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"
• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
KDV ÖDEMESİ
Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.
DEVİR İŞLEMLERİ
Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
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- TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu?
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